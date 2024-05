Léo Jardim, do Vasco, explica flexões de Álvaro Pacheco em vídeo que viralizou

O elenco do Vasco aparenta estar se entrosando bem com seu novo treinador, Álvaro Pacheco. Comandando os treinos desde o dia 24, o português, que estreia no domingo (2), contra o Flamengo, chegou com bastante energia, como os próprios jogadores relataram.

Em conversa com o “ge” publicada nesta quinta-feira (30), o goleiro Léo Jardim, aliás, até revelou a motivação de um vídeo do treinador que viralizou na torcida. Logo em seu primeiro treino, o Vasco TV (canal do clube no YouTube) divulgou vídeo em que o português surge fazendo flexões ao lado de seus comandados.

Veja no vídeo abaixo, aos 34′