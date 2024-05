Leilão de Neymar terá churrasco com jogador do Flamengo e brinde. Saiba quem

Em 2023 o leilão de Neymar arrecadou mais de R$ 10 milhões. Todo o lucro irá para atividades da instituição que tem intuito de inclusão social Crédito: Jogada 10

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr está próximo. Afinal, os lances serão feitos no dia 3 de junho. Aliás, o jogador brasileiro vai colocar na ação um churrasco com um importante atleta do Flamengo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vários são os itens que chamam atenção no leilão promovido por Neymar. Terá um relógio do apresentador Faustão, com valor aproximado de R$ 260 mil. A peça é rara e apenas 50 pessoas do mundo têm o mesmo.

No entanto, chamou atenção um outro item que será leiloado. Afinal, uma pessoa vai pagar para poder ter um churrasco com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O encontro vai acontecer na casa do jogador flamenguista. Aliás, se terá Léo Pereira, certamente o encontro vai ter ainda a influenciadora Karoline Lima. Ela é ex-namorada de Eder Militão, com quem tem a pequena Cecília e atualmente enfrenta nova batalha judicial. Outro item do leilão de Neymar Neymar também recebeu uma chuteira banhada a ouro do joalheiro Pedro Yossef. O par, aliás, será desmembrado, sendo que um pé ficará com o jogador do Al-Hilal e o outro com o maior lance do leilão.