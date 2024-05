John Kennedy enaltece campanha do Fluminense na Libertadores: ‘Dever cumprido’

Herói tricolor na vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima (PER), o atacante John Kennedy celebrou a vitória. O camisa 9, que fez o gol decisivo, afirmou que o clube cumpriu a meta, que, afinal, era passar em primeiro no Grupo A.

“Sempre bom pontuar, ainda mais na Libertadores, que é muito difícil. Classificar em primeiro e decidir em casa é sempre melhor. Sensação de dever cumprido. Vamos focar, tem Brasileiro no fim de semana e depois a gente pensa nas fases finais da Libertadores”, disse JK.