Jogadores começam a se apresentar na Seleção Brasileira, em Orlando

Os jogadores da Seleção Brasileira, convocados pelo técnico Dorival Júnior para amistosos contra o México e os Estados Unidos, além da Copa América, já começaram a se apresentar em Orlando, no país norte-americano. No total, 18 dos 26 atletas já se juntaram à delegação brasileira.

Programação da Seleção Brasileira

O primeiro treino do técnico Dorival Júnior começa na tarde desta quinta, no ESPN Wide World of Sports Complex. As atividades da Canarinho contarão com dois jogadores da categoria sub-20: os goleiros Robert, do Atlético, e Juan Rojas, do Orlando City.

O primeiro amistoso será contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas. Posteriormente, o Brasil encara os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.