Grêmio inicia processo de limpeza na Arena após chuvas

Clube ainda não sabe quando voltará a mandar partidas em seu estádio. Grêmio terá de trocar todo o gramado, que foi danificado com enchentes

O Grêmio começou a fazer o processo de limpeza da Arena após as fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul há um mês. Nos últimos dias, segundo a “GZH”, a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável pelo estádio do Imortal, iniciou trabalhos de avaliação de prejuízos e higienização das áreas afetadas.

O maior problema no momento, porém, é a falta de energia na região, o que dificulta e atrasa o trabalho. A subestação que abastece a Arena do Grêmio ainda está desligada e, assim, alguns geradores estão sendo utilizados nesses primeiros dias de retorno.