Fortaleza vence o Fluminense pelo Brasileirão sub-20

Jogando em casa, o Fortaleza encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer e bateu o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (30), pela nona rodada do Brasileirão sub-20 . A partida foi realizada no CT Ribamar Bezerra, que contou com gramado bastante pesado por conta das chuvas.

O segundo saiu aos 26′ da etapa final, derivado de um contra-ataque puxado pelo goleiro Murilo. Após escanteio para o Fluminense, ele ficou com a bola, lançou para o campo de ataque e, poucos toques depois, o placar estava em 2 a 0. Tavinho recebeu na intermediária com bastante espaço, arrancou e mandou a canhota para dobrar a vantagem.

Com a vitória, o Fortaleza ganha quatro posições, subindo para o 11º lugar, com 11 pontos, a dois do G-8. Já o Fluminense, que só venceu duas partidas das nove possíveis, amarga a 16ª colocação, com oito. A próxima partida do Laion é contra o Inter, em jogo atrasado pela sétima rodada, no dia 12 de junho, novamente em casa. Enquanto o Flu, por sua vez, só volta a campo no dia 19, em clássico contra o Flamengo, pela décima rodada.