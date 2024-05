Flamengo se incomoda com atitude de Gabigol; saiba qual

Atacante 'anunciou' que Fabrício Bruno seguiria no Flamengo após vitória na terça-feira, e dirigentes desaprovam fala do camisa 99

O clima de Gabigol não é dos melhores no Flamengo. Após a polêmica em que vestiu a camisa do Corinthians, o atacante mais uma vez desagradou a direção rubro-negra. E o motivo foi a fala do camisa 99 na zona mista após a vitória sobre o Millonarios (COL), na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, Gabigol passou pelos jornalistas presentes no local e disse que “Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo”. A atitude do atacante pareceu acontecer em tom de brincadeira, mas o fato realmente se confirmou.