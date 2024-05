Flamengo: Fabrício Bruno pensou na esposa grávida para recusar o West Ham

Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, não irá para o West Ham, da Inglaterra. Após os clubes chegarem a um acordo, o jogador não aceitou a oferta. Segundo o “Extra”, pesou o custo de vida em Londres e o fato da esposa do atleta estar grávida do segundo bebê do casal.

O zagueiro é casado com a cirurgiã-dentista Ana Clara. Eles são pais de Lucca, de 2 anos, e teriam que se mudar imediatamente para Londres após o acerto. O jogador teria preferido evitar uma mudança tão brusca neste momento familiar.

Interesse em Fabrício Bruno

Além disso, pesou o fato financeiro. Londres é uma cidade com custo de vida maior do que o Rio de Janeiro. Contudo, o salário do jogador não teria um aumento que o fizesse acreditar que a mudança valia a pena. A proposta de um clube da Premier League pareceu atrativa, mas o contrato menor do que ele já tem no Flamengo também pesou contra.