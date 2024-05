Félix Torres é convocado e vai desfalcar o Corinthians no Brasileirão

Zagueiro está na lista de convocados do Equador para a disputa da Copa América e vai desfalcar o Timão em oito rodadas do Brasileiro Crédito: Jogada 10

O zagueiro Félix Torres foi convocado para defender a seleção do Equador na Copa América e vai desfalcar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Assim, o defensor deve desfalcar o Timão por até oito rodadas no torneio de pontos corridos, já que a competição não vai parar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O treinador Félix Sánchez convocou 26 jogadores para a disputa da Copa América e para amistosos antes da competição. No dia 9 de junho, o Equador encara a Argentina, nos Estados Unidos. Três dias depois, ainda na Data-Fifa, os equatorianos medem forças com a Bolívia. Por fim, os equatorianos ainda tem mais um teste, contra Honduras.

O Equador está no Grupo B da Copa América, que conta ainda com Venezuela, México e Jamaica. A estreia será no dia 22 de junho em Santa Clara. Assim, é certo que Félix Torres fica fora dos duelos contra Atlético-GO, São Paulo, Internacional, Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras. Contudo, se o Equador for avançando na Copa América, o defensor também pode perder os embates contra Vitória, Cruzeiro e Vasco. Para suprir a ausência do equatoriano, o técnico António Oliveira conta com Cacá, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca para a posição. Aliás, os dois primeiros largam na frente para formar a dupla de zaga titular durante a Copa América.