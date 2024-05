Felipe Melo celebra volta por cima de John Kennedy no Fluminense: ‘Satisfação vê-lo brilhar’

Rio de Janeiro, Brasil - 29/05/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Alianza Lima do Paraguai esta noite no Maracanã pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Crédito: Lucas Mercon

Após a vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Alianza Lima pela Libertadores, Felipe Melo celebrou a volta por cima de John Kennedy, que foi reintegrado ao elenco após atos de indisciplina e voltou a marcar na competição continental. Além disso, o capitão tricolor criticou quem, para ele, quer implantar uma crise que não existe no grupo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É uma satisfação vê-lo fazer gol e estar bem nesse retorno. Depois do gol que ele fez no último jogo (contra o Sampaio Corrêa), vi um monte de abutres falando: “Mas não foram comemorar com o garoto”. Querem implantar no Fluminense algo que não existe. O John voltou e teve mais uma oportunidade muito por nós, atletas. Que entendemos que ele é um ser humano passível de erros”, disse, antes de completar:

“É uma satisfação vê-lo brilhar. É um cara que tem muita qualidade. Se pararmos para pensar, quantos noves temos para servir a seleção brasileira? Espero que ele realmente tenha colocado a cabeça no lugar, entendido que é um exemplo para os filhos dele e estamos aqui para ajudar e desfrutar de grandes gols de John Kennedy”, acrescentou. Oitavas no horizonte Classificado em primeiro lugar no Grupo A, o Fluminense terá a vantagem de decidir em casa, pelo menos, nas oitavas de finais. Apesar disso, o zagueiro destacou que muitas equipes qualificadas estão no pote 2 e que pode acontecer também clássico estadual na próxima fase. Por outro lado, Felipe Melo citou que prefere enfrentar uma equipe mais “considerada menor” antes dos embates diretos com times mais tradicionais. + Leia mais: Fluminense alcança feito inédito e aumenta sequência invicta na Libertadores