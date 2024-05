Fabrício Bruno recusa proposta do West Ham e fica no Flamengo

Zagueiro não gostou da oferta salarial do clube inglês, com números próximos aos que recebe atualmente

Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, não irá para o West Ham, da Inglaterra. Após os clubes chegarem a um acordo, o jogador não aceitou a oferta salarial.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, que divulgou a informação, a oferta salarial dos ingleses tem números próximos aos que o defensor recebe no Flamengo.

Dessa forma, Fabrício Bruno fica à disposição do técnico Tite para o clássico com o Vasco no domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.