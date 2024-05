Diniz diz que mudanças no intervalo surtiram efeito para o Fluminense: ‘Aceleramos o jogo’

O técnico Fernando Diniz celebrou a vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima (PER) pela Libertadores. Após o triunfo no Maracanã, o comandante tricolor explicou que a estratégia após a derrota parcial no primeiro tempo foi de colocar mais velocidade. Dessa forma, a equipe conseguiu o resultado.

