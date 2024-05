Diante do Cruzeiro, São Paulo tenta marca inédita na temporada

No próximo domingo (2), o São Paulo volta a campo e encara o Cruzeiro, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Morumbi e a equipe de Luis Zubeldía deseja somar três pontos para entrar de vez na briga pela liderança. No momento, o Tricolor está com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico.

Para chegar ao triunfo, além de marcar gols na Raposa, o São Paulo vai precisar novamente do seu sistema defensivo, que tem apresentado evolução a cada jogo disputado.