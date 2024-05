Cruzeiro vence Católica e termina em 1º no seu grupo da Sula

Cruzeiro e Católica, do Equador, fizeram bom jogo na noite desta quinta-feira (30/5), pelo Grupo B da Sul-Americana. Os ataques pararam nas boas defesas dos goleiros. Mas, aos 34 do segundo tempo, numa falha do arqueiro Romo, Rafa Silva fez o gol que definiu o 1 a 0, para alegria da torcida cruzeirense. Dessa forma, o gigante mineiro chegou aos 12 pontos e superou o rival equatoriano, parado nos 11. Assim, garantiu o primeiro lugar e avança diretamente às oitavas de final do torneio. Já a Católica terá de se contentar em disputar o Playoff da Sul-Americana, quando enfrentará um terceiro colocado da Libertadores. O grupo se completou com Alianza e La Calera, eliminados.

