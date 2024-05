Corinthians tem dúvidas para solucionar antes do duelo contra o Botafogo

O Corinthians iniciou sua preparação para o duelo contra o Botafogo, neste sábado (1), às 21h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E, para a partida, o técnico António Oliveira ainda espera para saber se poderá contar com dois reforços do departamento médico.

Palacios e Pedro Henrique participaram da última atividade, mas ainda seguem como dúvidas. O lateral-esquerdo com problema crônico na cartilagem no joelho esquerdo. Já o atacante, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois realizaram trabalho de transição física com os preparadores. Contudo, a liberação para voltar a atuar ainda deve demorar um pouco mais.