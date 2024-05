Conmebol divulga áudio do VAR na expulsão de Diego Hernández, do Botafogo

A Conmebol divulgou, na quarta-feira (29/05), um vídeo com áudio do VAR no lance da expulsão de Diego Hernández. O atacante recebeu um cartão vermelho no jogo entre Junior Barranquilla e Botafogo, pela Libertadores. Os times empataram sem gols na Colômbia.

Expulsão de Diego Hernández

Jesús Valenzuela, árbitro do jogo, expulsou Diego Hernández aos 15 minutos do segundo tempo após uma entrada em Enamorado, atacante do Junior Barranquilla. A cabine do VAR deu razão ao árbitro na aplicação do cartão vermelho.

“Começa em cima, contato com as travas da chuteira. Portanto, acontece um contato pleno na altura do joelho. Jesús, perfeita decisão, ele vai com as travas da chuteira abaixo do joelho”, disse Germán Delfino, árbitro do VAR.

Botafogo na Libertadores

Assim, Diego Hernández está fora do próximo jogo da Libertadores. O Glorioso terminou na segunda colocação do Grupo D depois do empate na Colômbia. Portanto, os jogadores alvinegros decidem fora de casa nas oitavas de final.