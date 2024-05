Com ataque da ‘casa’, Palmeiras está escalado para encarar o San Lorenzo

Palmeiras vai com o trio de ataque formado nas categorias de base do clube em busca de três pontos diante do San Lorenzo Crédito: Jogada 10

A partir das 19h (de Brasília), o Palmeiras dá o pontapé inicial no duelo contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O jogo marca a despedida de Endrick. O atacante foi vendido ao Real Madrid e disputa seu último jogo no clube. Inicialmente, Endrick foi cotado para ficar no banco de reserva, pois Abel Ferreira queria testar o time sem o garoto. Apesar de especular a ausência do jogador, o técnico português não quis estragar a festa da torcida. Sendo assim, ele garantiu a presença do garoto no time titular.