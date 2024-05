CBF informa que Lucas Paquetá seguirá com a Seleção nos Estados Unidos

A CBF informou, na tarde desta quinta-feira (30), que Lucas Paquetá seguirá com a delegação brasileira para os amistosos contra a México e Estados Unidos. Segundo a entidade, a decisão da permanência do jogador do West Ham, denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta relacionada a apostas em quatro partidas da Premier League , partiu de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

Lucas Paquetá se apresentou nesta quinta-feira em Orlando, nos Estados Unidos.

Entenda o caso

O jogador teria forçado cartão amarelos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, jogos que ocorreram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Assim, ele é alvo de investigação há quase um ano.

Em resumo, segundo a documentação da FA, as infrações relacionadas a apostas são diferentes das acusações de manipulação de jogos. No entanto, se for comprovado que uma aposta influenciou o resultado da partida, a acusação será não considerada apenas uma infração de aposta. Dessa maneira, um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido do futebol pelo resto da vida.