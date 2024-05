Brasileiro celebra classificação com Sabah FC para a Liga Conferência

Meia está em sua terceira temporada pelo clube do Azerbaijão e ajudou equipe a garantir vaga na competição europeia

A temporada 2023/24 no Azerbaijão chegou ao fim e o brasileiro Christian Fiel celebrou a classificação do Sabah FC para a próxima edição da Liga Conferência. O meia paraense ajudou o clube a encerrar o campeonato nacional na terceira colocação, em sua terceira temporada na equipe.

“Foi uma temporada bem desgastante, mas no final conseguimos fazer uma boa campanha e terminar entre os primeiros, isso foi o mais importante. Pude ter a minha temporada com mais jogos pelo clube, fico muito feliz por isso, porque sei que dei o meu melhor e pude ajudar juntamente com os meus companheiros a equipe na busca pelos objetivos”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sabak FK terminou a competição na terceira colocação com 58 pontos, a mesma pontuação do segundo colocado, porém a equipe do brasileiro ficou atrás nos critérios de desempate. Dessa maneira, o time garantiu vaga nos playoffs da Liga Conferência, celebrada pelo brasileiro.