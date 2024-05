Botafogo marca no fim e arranca empate com Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

Glorioso sofre virada do Cabuloso na Arena Jacaré, mas reage com gol de cabeça nos acréscimos do segundo tempo

LEIA MAIS : Conmebol divulga áudio do VAR na expulsão de Diego Hernández, do Botafogo

Cruzeiro e Botafogo protagonizaram um jogo emocionante no Brasileirão Sub-20. Com quatro gols no segundo tempo, os times empataram em 2 a 2 na Arena Jacaré. O Cabuloso, dessa forma, caiu para oitava colocação do campeonato. O Glorioso, por outro lado, permaneceu na mesma posição e se manteve na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Cruzeiro começou com mais volume de jogo e quase marcou aos 30 segundos. Afinal, Arthur Viana recebeu um passe na entrada da área e ficou na cara do gol, mas chutou na direção de Cristiano, que encaixou sem dificuldades. O Cabuloso também levou perigo com Tevis. O atacante celeste construiu boas jogadas pelo lado direito e desperdiçou três oportunidades claras. Além disso, fez um cruzamento na medida para Xavier, que cabeceou para fora.

Segundo tempo

O jogo ganhou emoção no segundo tempo. Afinal, o Botafogo, que estava recuado e pouco incisivo em campo, mostrou eficiência e estufou as redes aos 20 minutos. Charles, que havia acabado de entrar, ganhou uma dividida na área e chutou forte cruzado, sem chances para Otávio. O Cruzeiro, por outro lado, não se abalou depois do gol sofrido e chegou ao empate logo em seguida. Após receber um cruzamento rasteiro de Rhuan Gabriel, Arthur Viana, sem marcação, guardou.

Gols de Cruzeiro e Botafogo no fim

O Cruzeiro continuou pressionando e marcou mais um aos 34 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio de Gui Meira, Arthur Viana se desvencilhou dos marcadores e concluiu de primeira no canto, deslocando Cristiano. O Botafogo partiu em direção ao ataque depois do gol sofrido. Assim, Kayke, aos 49 minutos do segundo tempo, aproveitou um cruzamento de Kauan Toledo e cabeceou no contrapé de Otávio, deixando tudo igual na Arena Jacaré.