Athletico perde para Sportivo Ameliano e terá que jogar eliminatórias da Sul-Americana

Na volta do intervalo, Canobbio desperdiçou uma grande oportunidade logo aos dois minutos, quando subiu livre na área e, de cabeça, acertou a trave. Dessa maneira, o técnico Pedro Sarabia fez alterações na equipe visitante e a resposta aconteceu logo em seguida. Richard Torales aproveitou vacilo na defesa do Furacão para abrir o placar. Por fim, os visitantes souberam controlar a vantagem no placar e saíram de campo com a classificação.

Athletico 0x1 Sportivo Ameliano

6ª rodada do Grupo E da Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 31/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (BRA)

Athletico: Bento; Leo Godoy (Madson, aos 25′ do 2t), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Mastriani, aos 14′ do 2t), Alex Santana (João Cruz, aos 35′ do 2t), Canobbio, Zapelli (Christian, aos 24′ do 2t) e Cuello; Pablo (Di Yorio, aos 24′ do 2t). Técnico: Cuca.

Sportivo Ameliano: Rossi, Julio González, Francisco Báez, Gutiérrez, Patiño e Paredes; Maiz (Zaracho, aos 36′ do 2t), Luis Martinez, Contrera (Richard Torales, aos 9′ do 2t); Samudio (Vera, aos 9′ do 2t) e Valdez (Fabián Franco, aos 46′ do 2t). Técnico: Pedro Sarabia.

Gol: Richard Torales, aos 15′ do 2t (0-1);

Árbitro: Leandro Rey

Assistentes: Facundo Rodríguez e Gisela Trucco

VAR: Bryan Loayza (EQU)

Cartões amarelos: Madson (CAP); Contrera, Maiz (SAM)

