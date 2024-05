Arboleda fica fora da Copa América e não desfalca o São Paulo

Defensor ficou fora da lista de convocados do Equador e não será desfalque do Tricolor no Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O zagueiro Arboleda ficou fora da lista de convocados do Equador e não vai disputar a Copa América. O técnico Félix Sanchéz divulgou os nomes horas após a vitória do São Paulo diante do Talleres, por 2 a 0, na Libertadores. Assim, o defensor não vai desfalcar a equipe no Campeonato Brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a imprensa equatoriana, as ausências de Arboleda e do ponta Gonzalo Plata, de 23 anos, que atua no Al-Sadd do Catar, aconteceram como uma punição. Os dois foram flagrados numa boate de Nova Iorque, nos Estados Unidos, ao lado de Kendry Paes, de 16 anos. O episódio caiu mal no Equador e a comissão técnica decidiu punir a dupla.