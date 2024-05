Após gol da Glória Eterna, John Kennedy volta a marcar em Libertadores pelo Fluminense

Atacante não marcava na competição desde o jogo do título, contra o Boca Jrs. Relembre epopeia do jogador em busca de se reencontrar na carreira Crédito: Jogada 10

A relação do Fluminense com a Libertadores torna-se cada vez mais estreita. Em mais uma grande noite de Liberta no Maracanã, na última quarta (29), os mais de 38 mil torcedores presenciaram a redenção de John Kennedy. Responsável por dar a mais eterna das glórias ao Tricolor, o atacante voltou a marcar em jogos de Libertadores. Seu último gol pela competição? Exatamente o do título do Flu, conquistado em tarde épica no próprio Maracanã, em novembro de 2023, em vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors na prorrogação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Marcelo diz que teve ‘sorte’ em golaço pelo Fluminense: ‘Tem que improvisar’

Epopeia de John Kennedy Nesta quarta, Kennedy voltou a dar números finais em uma partida que se encontrava empatada. Aos 35′ da etapa final, o camisa 9, que foi titular pela primeira vez desde março, fez o gol que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, voltando às redes de Libertadores após o eterno 4 de novembro de 2023. Mas o ano não está sendo só flores para a joia tricolor. Após terminar a temporada passada em alta, John Kennedy já passou por uma verdadeira montanha-russa de emoções. Primeiro, ao defender a Seleção Brasileira sub-23 no pré-olímpico, entre janeiro e fevereiro deste ano. A expectativa era altíssima, já que o jogador faria dupla de ataque com ninguém menos que Endrick. E o começo não poderia ser melhor, já que JK participou de dois gols nos dois primeiros jogos da Seleção no torneio, que valia vaga para as Olimpíadas de 2024, em Paris.

Após três vitórias seguidas, porém, a chave virou para os brasileiros. Duas derrotas em três jogos na fase final fizeram com que a Seleção ficasse fora dos Jogos Olímpicos, competição que a amarelinha é a atual bicampeã. Retorno ao Fluminense Após este fracasso, ele voltou ao Fluminense e não se encontrou. Até participou de novo título, desta vez o da Recopa, sobre a LDU, mas passou em branco e levou cartão vermelho (tal qual na final da Libertadores). Marcou seu primeiro gol na temporada no jogo seguinte, em derrota por 4 a 2 para o Botafogo, no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Atuou mais quatro partidas depois disso (sem marcar) e viveu sua pior fase: foi afastado por questões disciplinares e ficou quase um mês sem entrar em campo. Uma saída não estava, à época, descartada. Mas, confiando em sua promessa, o Fluminense o segurou. Só foi estrear na Libertadores na quinta rodada (passou as duas primeiras cumprindo suspensão pelas expulsões na final da edição passada e da Recopa-2024, aliás), atuando apenas 11 minutos diante do Cerro Porteño (PAR). Na partida seguinte, voltou às redes ao marcar, também no Maracanã, o segundo gol na vitória sobre o Sampaio Corrêa, que classificou o Tricolor às oitavas de final da Copa do Brasil. E, contra o Alianza Lima, voltou, enfim, a marcar pelo Fluminense em jogos de Libertadores. Elogios a JK Após o apito final, o técnico Fernando Diniz falou sobre o atacante. Após o caso de indisciplina, ele ganhou novo voto de confiança do treinador e do grupo.