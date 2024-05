Abel Ferreira, do Palmeiras, faz as pazes com montadora chinesa e ganha presente

O técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, conquistou a admiração da sua torcida e de grande parte dos fãs do futebol brasileiro desde a sua chegada ao país em 2020. Especialmente pela suas impactantes e rápidas conquistas no comando da equipe paulista. No entanto, ele provocou um desagrado com uma montadora de carros chineses.

Isso porque uma das patrocinadoras do Campeonato Paulista era a BYD, que atua no ramo e produz carros híbridos. Assim, uma das premiações a quem levasse o título era um veículo com estas características. O grande problema é que o comandante do Alviverde expôs não ser um admirador deste tipo de carro.