Abel diz que Palmeiras não jogou mal e elogia goleiro do San Lorenzo: ‘Uma muralha’

Português reclama de cera do time argentino e diz que juiz errou em dar pouco tempo de acréscimos. Abel Ferreira cita frustação com empate

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o San Lorenzo (ARG) nesta quinta-feira, mas não foi por falta de oportunidades. Na visão do técnico Abel Ferreira, o Verdão jogou bem, porém esbarrou em grande dia do goleiro Altamirano.

“Se ganhássemos hoje, estaríamos na frente (liderança geral) por gols marcados. Eu não acho (que jogaram mal), tivemos pela frente uma muralha que defendeu o gol e não conseguimos furar ela. Tentamos, empurramos o adversário, tivemos quase 80% de posse de bola. Não me lembro de uma oportunidade deles”, disse Abel.