Yarlen celebra chance no Botafogo e comenta lambreta: ‘É normal para mim’

Em seguida, Yarlen comentou sobre um lance polêmico que protagonizou em campo. O atacante deu uma lambreta em cima de Homer Martínez no início do segundo tempo. A atitude do jogador alvinegro gerou revolta nos colombianos.

O Botafogo terminou na segunda colocação do Grupo D da Libertadores, com 10 pontos conquistados. Aliás, o Glorioso agora entra em campo no próximo sábado (01/05), diante do Corinthians, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

