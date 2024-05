Vitória de Fla-Flu na licitação do Maracanã deve ser homologada na próxima terça

Consórcio formado pela dupla venceu batalha contra Vasco e WTorre pela gerência do estádio pelos próximos 20 anos

Segundo o “ge”, o Consórcio Fla-Flu desistiu, aliás, de recurso que buscava a desclassificação de Vasco e WTorre da licitação. A ideia era se preparar para uma possível contestação de Vasco e WTorre quanto ao resultado do certame.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro prevê homologar o resultado da licitação do Maracanã, vencido pelo Consórcio formado por Flamengo e Fluminense, na próxima terça-feira (4).

O Consórcio Fla-Flu apresentou proposta de R$ 20.060.874,12. O montante será pago ao Governo durante os 20 anos de operação e exploração do Maracanã e do Maracanãzinho. Já a proposta do Consórcio Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre, foi de R$ 20.000.777,28.

Dessa forma, a dupla Fla-Flu recebeu a pontuação final de 120,2, enquanto Vasco e WTorre tiveram 97 pontos. Ou seja, Flamengo e Fluminense conseguiram 23,2 pontos a mais que o consórcio concorrente.

Esta é a segunda licitação do Maracanã desde a grande reforma para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, a Odebrecht venceu a corrida e ficaria com o estádio por 35 anos. O Governo, porém, rompeu o contrato em 2019 por uma série de irregularidades. De lá para cá, Flamengo e Fluminense gerem o local por meio de um Termo de Permissão de Uso (TPU).