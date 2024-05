Vasco já tem data para apresentar Álvaro Pacheco e Pedro Martins; saiba

O Vasco fará, na próxima sexta-feira (31), a apresentação oficial de duas figuras importantes e recém-contratadas. Afinal, o técnico Álvaro Pacheco e o executivo de futebol Pedro Martins darão coletiva de imprensa às 13h (de Brasília), em São Januário. A informação, dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, foi confirmada pelo Jogada10.

O português, que fará sua estreia no comando do Cruz-Maltino no domingo (2), em clássico contra o Flamengo, está no clube há oito dias. Anunciado no dia 21, no mesmo dia ele já acompanhou o duelo contra o Fortaleza (dia 22) direto de São Januário e iniciou os trabalhos na sexta (24). O técnico do sub-20 Rafael Paiva estava encarregado, assim, de comandar a equipe (foram quatro jogos no cargo).

