Vasco encaminha acerto com patrocinador parceiro do basquete

R10 Score, aplicativo de estatísticas de futebol de Ronaldinho, vai expor marca dentro do número. Vasco associativo tem parceira com empresa

A R10 Score já é parceira do Vasco, mas no associativo. A marca viabilizou o retorno do Cruz-Maltino ao NBB, que é a principal competição de basquete no país. O aplicativo, aliás, está no nome do time, que é “R10 Score Vasco da Gama”.

O Vasco está perto de fechar com um novo patrocinador. Trata-se da empresa R10 Score, um aplicativo de estatísticas de futebol que vai expor sua marca dentro do número da camisa do Cruz-Maltino . O “ge” antecipou a informação sobre a proximidade do acerto.

A ideia é que o acerto aconteça até o fim da semana. Dessa forma, a expectativa do Vasco é já contar com o novo parceira no clássico com o Flamengo no domingo. Além disso, porém, as partes negociam um patrocínio pontual da marca na barra da camisa. Os valores, contudo, são mantidos em sigilo.

A R10 Score tem o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como um dos investidores e sócios do aplicativo. Irmão e empresário do campeão mundial, Roberto Assis, que jogou no Vasco, incentivou a parceira por entender que o Cruz-Maltino seria um parceiro importante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.