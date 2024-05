Torcida do Botafogo é expulsa de estádio faltando 15 minutos para o fim da partida

Botafogo se posiciona e promete ir à Conmebol diante da truculência da polícia colombiana durante a partida contra o Junior Barranquilla Crédito: Jogada 10

Em mais uma cena constrangedora e vergonhosa de competições organizadas pela Conmebol, a polícia colombiana expulsou a torcida do Botafogo, 15 minutos antes do fim da a partida contra o Junior Barranquilla, na última terça-feira (28), no Metropolitano, em Barranquilla, pela Copa Libertadores. Os botafoguenses, então, acompanharam os momentos finais da partida, no corredor do estádio, por celulares. No Nilton Santos, em contrapartida, o Botafogo libera os visitantes 40 minutos após a torcida local deixar o estádio, conforme manda as boas regras de convivência pacífica e de segurança.