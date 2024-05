Técnico Fabían Bustos, ex-Santos, é alvo de canto homofóbico

Uma situação lamentável marcou negativamente a partida da última terça-feira (28), entre LDU e Universitario, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Isso porque o técnico Fabián Bustos, de passagem no Brasil por Santos, América-MG e hoje no clube peruano, ouviu cantos homofóbicos vindos da torcida local no Estádio Casa Blanca.

Apesar de nascido na Argentina, Bustos tem currículo fundamentalmente constituído em trabalhos no Equador. Desse modo, nos trabalhos em clubes como Macará, Delfín e Barcelona de Guayaquil, ele se habitou a ser um constante adversário da Liga de Quito. Porém, nesta semana, o caráter de rivalidade ultrapassou a linha do respeito.