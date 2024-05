São Paulo x Talleres, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 20h

São Paulo e Talleres se enfrentam nesta quarta-feira (29/5), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, em duelo pelo Grupo B. O Tricolor tem dez pontos e já classificado para as oitavas. Mas precisa vender os argentinos, que lideram com 13 pontos, para fechar a fase de grupos em primeiro lugar. E a Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo a partir das 20h, com um esquenta de primeira. No que a bola rolar, Marcus Cassino estará com a narração.

Este jogo terá os comentários Symon Casagrande e as reportagens de André Bachá. Não deixe de acompanhar a cobertura da Voz. Para isso, basta clicar na arte acima a partir da 20h (de Brasília).