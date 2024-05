São Paulo pode alcançar marca centenária na Libertadores

Tricolor encara o Talleres nesta quarta-feira e, caso saia com a vitória, será a centésima do clube na história da competição

Uma das equipes mais tradicionais da competição, o São Paulo soma 22 participações na Libertadores, com 99 vitórias, 49 empates e 56 derrotas. Só dois clubes brasileiros ultrapassaram as 100 vitórias na Libertadores até agora: Palmeiras (136) e Grêmio (109). Assim, o Tricolor pode ser o terceiro a alcançar esta marca centenária.

O São Paulo encara o Talleres nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais do que buscar a liderança da chave, o Tricolor também pode atingir uma marca centenária. Afinal, caso deixa o campo com a vitória, será a 100° do clube na história da competição continental.

Além disso, o triunfo é de suma importância para as pretensões da equipe na competição. Isso porque o Talleres lidera o grupo com 13 pontos, com o São Paulo atrás, com 10. Os dois já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores, mas terminar em primeiro garante o Tricolor decidindo o primeiro mata-mata da competição no MorumBIS.

O time de Córdoba, porém, é uma pedra no sapato são-paulino. Foram cinco confrontos até agora, com duas vitórias argentinas e três empates. Assim, para conseguir sua centésima vitória na história da Libertadores, o Tricolor também precisa vencer pela primeira vez o Talleres.

Na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Talleres venceu o São Paulo em Córdoba por 2 a 1. Uma partida que ficou marcada pelo Tricolor perder três jogadores por lesão ainda no primeiro tempo. A partida também marcou o início da derrocada de Thiago Carpini, que deixaria o cargo mais para frente para a chegada de Luis Zubeldía.