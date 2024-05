Saiba como foi segunda audiência pública por reforma do estádio do Vasco

Em audiência pública realizada nesta quarta-feira (29), na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, os moradores do bairro deram sinal verde para o prosseguimento do processo da reforma de São Januário, estádio do Vasco. Esta foi, assim, a segunda de três audiências que precedem a votação do projeto de lei do potencial construtivo da casa vascaína.

Além do presidente do clube, Pedrinho, representantes da prefeitura estiveram presentes no local. Entre eles o secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Luiz Arraes, e o subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Thiago Dias. Delair Dumbrosky, ex-presidente do Flamengo (2009) e atual presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, foi outro a discursar, aliás.

O ex-comandante do rival do Vasco fez levantamentos, debatendo sobre um projeto de construção de um autódromo em Guaratiba. Segundo ele, porém, o projeto não deve atrapalhar o andamento do projeto de lei do potencial construtivo de São Januário.