Romero deve perder espaço no Corinthians; entenda

Ángel Romero deve amargar o banco de reservas logo depois da boa exibição de Igor Coronado Crédito: Jogada 10

Amado pelo torcedor do Corinthians, o atacante Ángel Romero está com o sinal de alerta ligado. Na última terça-feira (28), o paraguaio viu o Timão vencer o Racing-URU por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana com direito a boa exibição de Igor Coronado. De forma surpreendente, o jogador ficou no banco de reservas e, do lado de fora, viu a dupla Garro e Igor Coronado funcionar de forma positiva. Além disso, ambos marcaram gols. Como não poderia ser diferente, a repercussão foi a melhor possível e a torcida já pede a continuidade da dupla ao técnico António Oliveira.

Com o sucesso deles, Ángel Romero, antes visto como fundamental pelos torcedores, fica em segundo plano como opção para o decorrer das partidas. Ángel Romero em baixa Apesar de ostentar a vice-artilharia do ano, com nove gols marcados, Ángel Romero vive um jejum de 11 partidas sem balançar a rede. Assim sendo, a reserva é uma consequência do seu momento dentro das quatro linhas. O último jogo do Corinthians que teve gol de Romero foi contra o Nacional-PAR. Na ocasião, ele marcou duas vezes na goleada da equipe por 4 a 0, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.