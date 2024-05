Rodrigo Caio chega a Porto Alegre para acertar com o Grêmio

Rodrigo Caio é indicação do técnico Renato Gaúcho, que trabalhou com o zagueiro no Flamengo, em 2021. O próprio treinador revelou que iniciou as conversas para que ele pudesse atuar no Imortal.

De acordo com o “ge”, o jogador chegou à Base Aérea de Canoas pouco antes das 14h30 e já teve contato com alguns torcedores gremistas. O local tem recebido voos enquanto o aeroporto Salgado Filho segue fechado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no último mês.

O Grêmio está perto de um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Rodrigo Caio, que está sem clube desde que deixou o Flamengo no fim do ano passado. O zagueiro chegou ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (29) para realizar exames médicos e assinar contrato com os gaúchos.

“Torcendo muito que a gente traga esse jogador. Estamos conversando com ele, conversei durante uns 40 minutos, se ele estava a fim de vir para o Grêmio, qual a condição. Gosto dele, profissional de alto nível. Joga muito. Rodrigo Caio. É um cara que é novo, tem 31 agora, teve o problema no joelho, mas já está treinando por conta própria, está bem, tenho conversado com ele, e ele com o pessoal do Grêmio. Vamos ver”, declarou o treinador ao programa “Boleiragem”, do “SporTV”, no último dia 20.

Rodrigo Caio tem seguidas lesões nos joelhos

O Grêmio seguia cauteloso nas negociações com o jogador por conta das seguidas lesões nos joelhos nos últimos anos. Em 2023, Rodrigo Caio até passou ileso destes problemas. Ainda assim, pouco atuou: foram apenas 13 jogos, um a mais que no ano anterior.

O defensor foi titular absoluto do Flamengo em 2019, quando fez parceria com Pablo Marí a partir do meio do ano. Naquela temporada, foram 60 partidas disputadas. Nos dois anos seguintes, os jogos reduziram-se à quase metade. A partir de 2022, as lesões mais sérias passaram a ser mais constantes na carreira do jogador, que acabou deixando o Rubro-Negro em dezembro do ano passado, quando estava em fim de contrato.