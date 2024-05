Pedrinho abre o jogo sobre possível volta de Coutinho ao Vasco

Presidente cruz-maltino respondeu à imprensa sobre contatos pelo craque, que negocia retorno ao clube que o revelou Crédito: Jogada 10

Na saída da Câmara Comunitária da Barra, onde aconteceu, nesta quarta-feira (29), mais uma audiência pública sobre a reforma de São Januário, o presidente Pedrinho falou sobre a possível volta de Coutinho ao Vasco. Perguntado por jornalistas sobre o craque, que está em vias de acertar seu retorno, o mandatário revelou o panorama atual da negociação. Segundo ele, o interesse mútuo existe, mas o fato do jogador ter contrato com o Aston Villa impede maiores detalhes.

"Causa um alvoroço dentro da minha casa também, meu filho me pergunta todo dia (risos). Mas sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir pro Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Mas isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse", disse Pedrinho, antes de prosseguir:

"Essa semana provavelmente pós-Vasco x Flamengo eu vou ter um encontro com ele e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e assim pensar no próximo passo", revelou.

E outros movimentos?

Pedrinho também respondeu sobre outros nomes no mercado. Com a janela de julho se aproximando, a torcida se anima com especulações de nomes nas redes sociais. Mas o presidente foi categórico ao revelar que só negocia, por enquanto, com Coutinho. Ele revela, então, que precisa entender mais sobre o fluxo de caixa da SAF do Vasco para poder fazer mais investimentos.