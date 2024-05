Paulinho se emociona em despedida do Corinthians: ‘Gratidão’

O Corinthians venceu o Racing-URU por 3 a 0 nesta terça-feira (28), na Neo Química Arena, e garantiu o primeiro lugar do seu grupo na Copa Sul-Americana. Contudo, após o apito final, a vitória ficou em segundo plano. Afinal, o volante Paulinho fez sua última partida com a camisa do Timão e se emocionou no final do embate.

O camisa 18 entrou na segunda etapa para aplausos dos torcedores, mas a grande homenagem ficou para depois do apito final. O elenco do Timão fez uma roda no centro do gramado e posicionou Paulinho no centro para receber os aplausos. Ele ainda foi levantado pelos companheiros para o alto para ser celebrado. Após a partida, o jogador agradeceu ao Corinthians e elogiou a torcida.