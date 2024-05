Paulinho se despede oficialmente do Corinthians: ‘Fica um eterno torcedor’

“Não tenho destino e nem proposta oficial. Enxerguei que muitas especulações estão sendo feitas a meu respeito. A questão do sétimo jogo, é que eu conversei para ter a chance de jogar em outro clube brasileiro. Até para eu não atrapalhar aqui. Mas eu tive várias conversas com o presidente, Fabinho (Soldado). Quando falamos de extensão de contrato, sempre falamos até dezembro e depois veríamos se fica ou não. Às vezes, publicam ou falam coisas que soltam sem saber a verdade. Todas as conversas foram para renovar até dezembro, mas vi que agora seria o final do ciclo. Tenho como projeção de jogar até quando eu ver que tenho que parar. Se for dezembro, vou parar. Não tenho problema algum com isso. Vou deixar Deus me levar para ver até onde posso chegar. Me cuido.”

Fim de ciclo

“Eu que tomei a decisão. Precisa ter sabedoria, vi dessa forma. Falamos muita vezes. Conversei com o mister também. Pensei que foi isso, não tinha outra decisão a ser tomada. Foi que achei que meu ciclo estava no fim. Fiz tudo o que poderia fazer, principalmente dentro de campo e nesses cinco meses, ajudando garotada e comissão técnica que chega. Foi algo natural. Acho que a gente não pode ficar criando fantasmas. Mas ciclos são normais. Existem outros atletas para liderarem. Foi uma decisão minha. Fabinho queria que eu ficasse, mas vi que era meu ciclo. Vão surgir outros líderes. Aliás, falei com Raniele que ele sabe o que é o Corinthians e o perfil do clube, tem tudo para ser um grande líder aqui dentro.” O que representa o Corinthians? “Tudo. Muito que conquistei na vida, devo ao Corinthians. Aliás, ser Corinthians é entender a pessoa que arruma tua cama, a pessoa que cozinha para você, quem prepara tudo para você ir lá e jogar. Em uma das partidas, falei no vestiário: Corinthians nunca vi exigirem craques, exigem vontade, garra e ter amor pelo clube. Isso só existe aqui, já passei em outros lugares, outros clube, Seleção, esse clube me deu a chance de jogar na Europa. Nunca vi nada igual. Esse clube pode levar as pessoas a lugares que não imaginam. Mas não falo isso da boca para fora e nem para agradar, falo a verdade. Cultura corintiana é entender e valorizar esses pontos. Assim, a gente precisa saber o nome de todos aqui dentro. Um abraço é muito melhor que palavras. Os abraços que vou receber vão falar muito mais.” Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar