Palmeiras volta a receber pagamento da WTorre após longo período

Empresa deposita cerca de R$ 4 milhões nos cofres alviverdes, referentes aos meses de março e abril no acordo; clube pode questionar valor Crédito: Jogada 10

O Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (29). Afinal, depois de um longo período que resultou, inclusive, em briga judicial, o clube voltou a receber pagamento da WTorre pela utilização do Allianz Parque. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Uol' e confirmada pelo Jogada10. O depósito de mais de R$ 4 milhões refere-se aos meses de março e abril, no entendimento da empresa. O clube, porém, pode contestar. Este, aliás, foi o primeiro pagamento desde 2015. A diretoria alviverde, no entanto, tem a expectativa de que mais R$ 2 milhões mensais, em média, entrem na conta do clube devido à exploração da arena pela WTorre. Tal valor, contudo, pode sofrer variação conforme com a quantidade de eventos no local.

Embora o balanço do clube indique que tem R$ 121 milhões a receber da construtora, a cobrança na Justiça chega a R$ 160 milhões. Em contrapartida, o Palmeiras reconhece que deve aproximadamente R$ 40 milhões à empresa. Segundo o clube paulista, a Real Arenas, braço da WTorre criado para gestão do Allianz, realizou somente os repasses nos sete meses iniciais a partir da inauguração do Allianz Parque, em 19 de novembro de 2014. Entretanto, a WTorre discorda judicialmente do valor da dívida.