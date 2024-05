Palmeiras faz contas para terminar na liderança geral da Libertadores

O Verdão entra em campo com 13 pontos. Nesta terça-feira (28), o Atlético-MG venceu o Caracas por 4 a 0 e chegou aos 15. Assim, uma vitória simples faz com que o Palmeiras ultrapasse o Galo. Contudo, o triunfo não garante a primeira posição geral.

O Palmeiras se prepara para encarar o San Lorenzo nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado e com a liderança da sua chave garantida, o Verdão ainda tem um objetivo a cumprir na partida. Garantir a primeira posição geral da competição continental.

Além do Palmeiras, os argentinos River Plate e Talleres chegam nesta última rodada com 13 pontos e podem alcançar a liderança geral também. Assim, caso os três vençam seus respectivos jogos, a liderança será definida no saldo de gols. O Verdão tem a melhor neste momento, com nove gols de saldo, enquanto o River tem sete e a equipe de Córdoba seis.

O Talleres é o primeiro do trio a entrar em campo. Eles encaram o São Paulo, no MorumBIS, nesta quarta-feira (29), podendo perder até a liderança do grupo B em caso de derrota. Já o Palmeiras entra em campo contra o San Lorenzo na quinta-feira, às 19h, enquanto o River Plate duela contra o Deportivo Táchira no mesmo dia, mas às 21h.

Portanto, em uma hipotética vitória do trio, a liderança geral da fase de grupos da Libertadores só será definida após às 23h da quinta-feira. O River Plate teria uma certa ”vantagem” por já entrar em campo sabendo do resultado das outras equipes.