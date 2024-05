Olympiacos vence Fiorentina na prorrogação e é campeão da Liga Conferência

Gol de peixinho marcado por El Kaabi na segunda etapa do tempo extra confirma o primeiro título europeu na história do futebol da Grécia Crédito: Jogada 10

O Olympiacos é o campeão da Liga Conferência 202324 e conquistou o seu primeiro título europeu na história do clube. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, El Kaabi aproveitou cruzamento na segunda etapa da prorrogação e, de peixinho, marcou o gol do título da terceira maior competição de clubes do futebol europeu. O jogo aconteceu na AEK Arena, em Atenas, na casa do grande rival do clube. Mesmo assim, o troféu entra para história e o Olympiacos se tornou o primeiro time grego a conquistar um título internacional. Além de conquistar o título, El Kaabi encerra a Liga Conferência como artilheiro da competição, com nove gols marcados. O lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, foi titular durante toda a campanha do Olympiacos e vai festejar o título histórico em sua passagem pelo futebol europeu. Por outro lado, a Fiorentina bateu na trave e ficou com o vice da Liga Conferência pela segunda vez consecutiva. Em 2022/23, a Viola foi superada pelo West Ham na disputa por pênaltis e segue com o grito de campeão preso na garganta.

O Olympiacos disputou a fase de grupos da Liga Europa e terminou na terceira posição no Grupo A. A eliminação colocou o time nos playoffs da Liga Conferência, onde os gregos eliminaram todos seus adversários e conquistaram o título mais importante do futebol da Grécia. Olympiacos x Fiorentina O primeiro tempo da decisão foi bastante equilibrado. Ambas as equipes tiveram chances de balançar a rede, mas pararam nos goleiros adversários. Dessa maneira, o Olympiacos, Podence fez uma ótima jogada individual pela esquerda e chutou no cantinho de Terracciano, que conseguiu se esticar e mandar a bola para escanteio. Por outro lado, a Fiorentina levou perigo com Bonaventura, mas chutou fraco e facilitou a boa defesa de Tzolakis. A equipe italiana ainda teve o gol anulado de Biraghi por impedimento de Milenkovic na jogada. O zagueiro não tocou na bola, mas participou da jogada e o lance foi invalidado.