Neymar ganha item caríssimo e raro, mas que irá para o seu leilão beneficente

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr está próximo. Afinal, os lances serão feitos no dia 3 de junho. Aliás, o jogador brasileiro recebeu um valioso e raro item para leiloar.

Afinal, Neymar poderá contar com um relógio Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosê. O valor da peça, no entanto, é o que mais chama atenção para todos e, certamente, vai acrescentar bastante no leilão do jogador do Al-Hilal.