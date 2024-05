Mbappé deve ter prejuízo de quase meio bilhão com saída do PSG

A relação entre Mbappé e PSG chegou ao fim, no último sábado (25), exatamente na final da Copa da França contra o Lyon. A despedida do astro teve direito a título, mas no geral o saldo é negativo. Afinal, tanto o clube como o jogador seguem em disputa fora de campo. No caso, questões econômicas. Segundo o jornal francês “L’Equipe”, o atacante sofreu prejuízo de 80 milhões de euros (o equivalente a R$ 450 milhões na cotação atual).

Tal quantia indica o não recebimento do seu salário de abril e mais um bônus em contrato que deveria ser pago em fevereiro. Os atritos entre clube e Mbappé, aliás, começaram no segundo mês do ano. Exatamente quando o atacante confirmou a sua saída ao final da temporada e do seu vínculo.