Matheus Gonçalves se destaca, Flamengo vence e sobe posições no Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 3 a 1 nesta quarta-feira (29), com uma atuação brilhante de Matheus Gonçalves. O Garoto do Ninho, que constantemente está nos jogos do time principal, desceu para o sub-20 e marcou dois gols na vitória pelo Brasileirão da categoria. Jean Carlos também balançou a rede. Com o resultado na Gávea, o Rubro-Negro pulou para a terceira posição, com 16 pontos.

Por outro lado, o Atlético-GO, que chegou ao gol com Yuri Alves, segue na 18ª posição, com seis pontos. É possível que as equipes percam colocações com o decorrer da rodada.