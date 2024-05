Mãe e namorada de Endrick tomam atitude inesperada e surpreendem na despedida do jogador

Aliás, o jogador reuniu amigos e mostrou tudo no Instagram. Nas redes sociais, pelos stories, Endrick publicou uma foto com o pai, Douglas Ramos, com o irmão mais novo, Noah, a mãe, Cíntia Ramos, e a namorada, Gabriely Miranda. “A base de tudo”, postou Endrick na legenda.

Endrick está a caminho do Real Madrid. Aliás, antes ele terá a Copa América, com a Seleção Brasileira, e após a disputa vai para a Espanha. E com a saída, o jogador promoveu uma festa de despedida.

Chamou atenção, no entanto, a presença juntas de mãe e nora. Afinal, elas protagonizaram momentos de tensão no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo. Na situação, o apresentador perguntou se a modelo mudaria para a Europa junto com o atleta.

Todavia, a mãe do jogador interrompeu a resposta ao afirmar que o filho vai “brilhar” no Real Madrid com ou sem a namorada. Aliás, em outra situação, Cintia publicou uma foto e fez questão de cortar a namorada do filho.

