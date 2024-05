Lunin não viajará com delegação do Real Madrid e virá dúvida para final da Champions

O Real Madrid pode ter um desfalque importante para a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, que ocorre daqui a três dias. Titular em grande parte da temporada por conta da lesão de Courtois, o goleiro Lunin não participou do treino dos Merengues pelo terceiro dia seguido. O arqueiro está gripado e pode não se recuperar a tempo da decisão.

De acordo com o jornal “Marca”, Lunin não estará com a delegação que embarca para Londres, local da final, nesta quinta-feira (30). Assim, o Real Madrid planeja que o goleiro viaje para a capital da Inglaterra sozinho, na sexta ou no próprio sábado, dia da partida, para evitar um possível contágio aos companheiros. Dessa maneira, a escalação do jogador vai depender de sua condição clínica, que será avaliada quando ele se juntar ao time.