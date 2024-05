Lucas Paquetá e Reinier acompanharam Flamengo x Millonarios no Maracanã

Lucas Paquetá e Reinier, jogadores que foram revelados pelo Flamengo, estiveram no Maracanã, na noite de terça-feira (28), para acompanhar a partida contra o Millonarios. Os Garotos do Ninho, que aproveitam as férias após o término da temporada europeia, receberam muito carinho dos torcedores, que acenavam e pediam fotos.

Jogador do West Ham, Paquetá estava acompanhado de Duda Founier, com quem é casado desde novembro de 2018. O brasileiro foi alvo de denúncia da Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League. Dessa forma, ele corre o risco de ser banido do futebol.