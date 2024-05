Léo Ortiz analisa momento no Flamengo e comenta situação de Fabrício Bruno

Camisa 3 disputa terceiro jogo como titular e protagoniza boa atuação diante do Millonarios Crédito: Jogada 10

Léo Ortiz iniciou em campo como titular na terça-feira (28/05) e apresentou uma atuação segura no jogo entre Flamengo e Millionarios. Com dois gols de Pedro, os jogadores rubro-negros venceram os colombianos por 3 a 0 no Maracanã e se classificaram para as oitavas de final da Libertadores. LEIA MAIS: Tite vê Fla pronto para decidir fora de casa

Momento no Flamengo Léo Ortiz concedeu uma entrevista depois do jogo e analisou seu momento no Flamengo. O zagueiro é um dos reforços do clube para temporada e luta para ter sequência em campo. “Eu estou muito tranquilo, venho trabalhando. Não sei se vou ter outra oportunidade no domingo. Portanto, tenho que me preparar nesses dias. Eu fico muito feliz pelo carinho dos torcedores, que me recepcionaram muito bem desde minha chegada. Estou trabalhando para ter oportunidade e busco dar conta do recado dentro de campo. Eu venho aprendendo muito com os meus companheiros. Eu venho evoluindo e amadurecendo. Estou trabalhando para ter uma sequência”, disse Léo Ortiz na zona mista do Maracanã. Negociação de Fabrício Bruno Em seguida, Léo Ortiz comentou sobre Fabrício Bruno. Afinal, o zagueiro está acertando sua transferência ao West Han, da Inglaterra. A negociação deve girar em torno de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões).