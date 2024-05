Júnior Santos valoriza recuperação do Botafogo na Libertadores

Atacante do Botafogo enaltece também o ponto conquistado pelo Glorioso no embate com o Junior Barranquilla

Apesar da classificação em segundo lugar no Grupo D da Libertadores, o atacante Júnior Santos preferiu olhar a situação do Botafogo pelo copo meio cheio. O camisa 11 lembrou que o Glorioso iniciou a fase de grupos da competição com duas derrotas, mas termina com três vitórias e um empate. Este, vale lembrar, foi conquistado nesta terça-feira (28), no 0 a 0 contra o Junior Barranquilla.

“A gente encerra aqui a fase de grupos. Quero qualificar o trabalho da equipe. Estávamos em uma situação difícil e conseguimos dar a volta por cima. Hoje mesmo (esta terça-feira), com um a menos, conseguimos fazer um grande jogo contra uma boa equipe. O Botafogo vai muito forte para esse mata-mata. O adversário (Junior Barranquilla) muito forte. Não à toa, é uma equipe que liderou o grupo desde o começo. Vale também ressaltar o esforço do nosso time. Parabenizo o nosso grupo”, comentou Júnior Santos.

